Parceria prepara mão de obra para atender demanda da Arauco

Para atender a demanda da fábrica de celulose da Arauco que será construída em Inocência, na região da Costa Leste, cursos profissionalizantes serão oferecidos gratuitamente pelo Senai. Nessa sexta-feira (5), a Arauco, em parceria com o Senai/MS e a Prefeitura de Inocência, realizou a aula inaugural dos cursos de capacitação da mão de obra local para atender às demandas da fase de terraplanagem da área onde será construída a fábrica. Essa etapa da obra foi iniciada na semana passada.

Os cursos serão para a capacitação de sinaleiro de vias, motorista de caminhão basculante, operador de trator, operador de retroescavadeira e operador de motoniveladora – atividades com ampla atuação no setor de construção civil. Além destes, diversos outros cursos serão oferecidos ao longo do desenvolvimento da fábrica.

Uma vez formados, os profissionais estarão habilitados para atuar em distintas etapas da construção, atendendo demandas diretas e indiretas do Projeto. As aulas serão ministradas pelo Senai, referência nacional em educação profissional, em Inocência, no espaço construído para abrigar as turmas participantes.

De acordo com o diretor regional do Senai/MS, Rodolpho Mangialardo, a cidade ainda deve receber outras capacitações, como: cursos de solda e tornearia, com a equipe de educadores da entidade; panificação e alimentação, com o Senai; e, futuramente, cursos técnicos de celulose, eletrotécnica em automação, entre outros, do portfólio que o Sistema S oferece. “É uma revolução muito positiva que acontece aqui e o Senai vem para atender a capacitação em todas as fases. Trata-se de uma oportunidade não só de trazer o desenvolvimento para o município, mas principalmente preparar a população”, destacou o diretor.

Márcio Roberto Couto, coordenador de Relações Institucionais & ESG da Arauco, destacou que os cursos são fundamentais para que os moradores tenham condições de se preparar para essas oportunidades.