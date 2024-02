Parte do Imposto de Renda pode ser destinado para entidades de Três Lagoas

Próximo ao período de entrega das declarações de Imposto de Renda, a Prefeitura de Três Lagoas, em parceria com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA), destacou a importância de direcionar parte do imposto devido para entidades que trabalham em prol do bem-estar e desenvolvimento das crianças e adolescentes do município.

Ao realizar a declaração do imposto de renda, os contribuintes têm a oportunidade de escolher para onde parte do valor devido será destinado. De acordo com o CMDCA, houve uma alteração no sistema de declaração do Imposto de Renda, o que facilitou o processo para as pessoas que querem destinar parte do valor para as instituições.

A entrega da declaração do Imposto de Renda começa na segunda quinzena de março. Segundo o CMDCA, o valor destinado para os conselhos vai para uma conta específica e são revertidos, exclusivamente, para demandas relacionadas as crianças, adolescentes e idosos.

O CMDCA reforçou, também que, 3% do montante da declaração pode ser destinado para as entidades. E o número de declarações destinadas para Três Lagoas ainda é baixa e poderia ajudar a melhorar vários setores, como por exemplo, o setor da Saúde, que já foi beneficiado com investimentos de declarações nos anos anteriores.

