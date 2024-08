Passarela sobre a Lagoa Maior deve ser concluída no final do ano

As obras de construção de um deck sobre a Lagoa Maior, em Três Lagoas, seguem dentro do cronograma e, segundo a empreiteira, a passarela deve ser concluída no final deste ano.

A prefeitura deu início às obras de construção de um deck, uma passarela avançada sobre a Lagoa Maior, um dos principais cartões-postais da cidade. O projeto promete tornar o local ainda mais atraente tanto para moradores quanto para visitantes.

A nova estrutura, que contará com 570,45 metros quadrados, está orçada em R$ 1.080.750,00 e é executada pela empresa NRD Construções LTDA, com sede em Campo Grande. Além de embelezar a paisagem, o deck proporcionará um espaço adicional para que as pessoas possam apreciar as belezas naturais da lagoa, como as capivaras e aves que habitam a região.

A dona de casa e moradora de Três Lagoas, Maria Tais Nogueira, expressou aprovação ao novo projeto. "Eu acho que o deck vai ser bem legal, vai dar mais opções para a gente passear e aproveitar a Lagoa", disse.

Para o montador de andaimes Jader Antônio, que está há três meses na cidade, a Lagoa Maior já se tornou um ponto de lazer frequente. " É um lugar bonito, tranquilo, e agora, com esse deck, vai ficar ainda melhor", afirmou.

A Lagoa Maior, conhecida pela beleza e biodiversidade, é um dos principais locais de convivência e lazer de Três Lagoas. Com a construção do deck, a expectativa é que o espaço se torne ainda mais valorizado, fortalecendo a posição como um dos principais cartões postais do município.

Veja a reportagem abaixo: