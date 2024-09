Perseguição de moto em alta velocidade percorre seis bairros de Três Lagoas

Uma intensa perseguição entre agentes do Pelotão de Trânsito do 2º Batalhão de Polícia Militar e um homem, de 20 anos, ocorreu nesta terça-feira (3), após o mesmo tentar fugir de uma abordagem e percorrer seis bairros de Três Lagoas.

Por volta das 11h, os militares realizavam monitoramento de trânsito na avenida dos Oleiros, no bairro Jardim Dourados, quando avistaram uma moto preta em alta velocidade, em direção ao bairro Interlagos. Ao tentarem abordar o motociclista para orientação sobre o limite de velocidade, que é de 40 km/h, e verificação de documentos, o suspeito desobedeceu a ordem de parada e iniciou uma fuga.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem desrespeitou a ordem de parada e continuou a fugir em alta velocidade, desrespeitando o sinal vermelho no cruzamento da avenida dos Oleiros com a rua Egídio Thomé. A perseguição iniciou no bairro Jardim Dourados e percorreu os bairros Interlagos, Bom Jesus da Lapa, Santo André, Paranapungá e só terminou no Jardim das Acácias, onde o suspeito foi abordado e detido.

Durante a revista, nada de ilícito, como drogas ou armas, foi encontrado com ele. Questionado sobre o motivo da fuga, o homem alegou que não era habilitado e temia perder o veículo, o que o levou a desrespeitar as ordens dos agentes de segurança pública. O homem foi levado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde foi autuado por desobediência e por conduzir veículo automotor sem a devida habilitação. Ele foi liberado e o veículo foi apreendido.