PL deve ter chapa própria para prefeito e vice em Três Lagoas

"Ficha Limpa"

A vice-presidente do PL Mulher em Mato Grosso do Sul, a engenheira florestal, Mariana Amaral, confirmou nesta semana que o partido terá candidato a prefeito em Três Lagoas nas eleições de outubro deste ano. Além disso, adiantou que o PL lançará bons nomes para concorrer as vagas na Câmara Municipal. Para filiar ao partido e sair candidato, no entanto, segundo Mariana, é preciso ter o nome limpo e ser honesto.

Indicação

Quanto a possibilidade do PL ter que apoiar a pré-candidatura de Cassiano Maia a Prefeitura de Três Lagoas, por meio de indicação da senadora Tereza Cristina, do PP, Mariana Amaral disse que já conversou om a ex- ministra da Agricultura e está confiante de que ela não irá interferir no processo eleitoral de Três Lagoas.

Enquanto isso, vereadores de Três Lagoas só estão no aguardo da abertura da janela partidária, no dia 7 de março, para trocarem de partido.

Pacote

Segundo o líder do prefeito na Câmara, vereador Antônio Empke Júnior, o Tonhão, neste mês de março, o prefeito Ângelo Guerreiro, vai lançar o maior pacote de obras da história de Três Lagoas. Vale destacar que esse é o último ano de gestão do prefeito tucano, e ele pretende fechar seu ciclo à frente da Prefeitura de Três Lagoas com chave de ouro. O governador Eduardo Riedel deve participar do lançamento do pacote de obras.