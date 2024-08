PM e Samu são chamados para atender acidente entre caminhão e moto no bairro Carioca

Na tarde deste domingo (11), um acidente entre uma moto e um caminhão, na rua Yamaguti Kankit, no bairro Carioca, em Três Lagoas, resultou na mobilização do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar. O acidente ocorreu por volta das 16h e envolveu um motociclista, de 27 anos, e um motorista de caminhão, de 26 anos.

De acordo com a Polícia Militar, ambos os veículos seguiam o mesmo trajeto. Quando se aproximaram do cruzamento das ruas Yamaguti Kankit e José Carlos Queiroz, o motorista do caminhão sinalizou uma conversão à esquerda. No entanto, o motociclista não percebeu a sinalização e tentou realizar uma ultrapassagem, colidindo com o veículo e sendo arremessado contra a calçada.

Continue Lendo...

O motociclista, que ficou desacordado por alguns momentos após o impacto, foi prontamente atendido pelos paramédicos do Samu, que iniciaram o protocolo de imobilização para prevenir maiores lesões. Durante a abordagem, a Polícia Militar notou um forte odor de álcool no motociclista, embora o teste do bafômetro não tenha sido realizado devido às lesões.

Ao verificar a situação do motorista do caminhão, o mesmo estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) cassada e não estaria autorizado a conduzir veículos automotores, incluindo os pesados que exigem habilitação específica e exames complementares.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) como lesão corporal culposa.