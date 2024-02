PM orienta contra crimes de importunação sexual no carnaval em Três Lagoas

Pesquisas apontam que milhares de mulheres já passaram por algum tipo de importunação sexual nos dias de folia no carnaval. Pensando nisso, o 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas informou como atuará para combater esse tipo crime e garantir a diversão dos foliões.

Segundo o aspirante a oficial e coordenador do Promuse (Programa Mulher Segura) da Polícia Militar, Pedro Cardoso, “a mulher que se sentir afetada sem o consentimento, como um abraço, uma passada de mão ou cantada desconfortável, ela deve ligar no telefone 190, para que o autor seja penalizado”, explicou.

Ainda de acordo com Cardoso, durante o carnaval haverá policiamento ostensivo com todo o efetivo da Polícia Militar, em Três Lagoas e Selvíria. “A Polícia Militar atuará de maneira incisiva na intenção de proteger o cidadão de bem que procura curtir as festas de carnaval”, ressaltou.

Confira na entrevista abaixo: