Polícia busca por motorista que atropelou gari e fugiu do local

A Polícia Civil de Três Lagoas abriu inquérito para identificar a motorista que atropelou o gari Manassés Jônatas Leonardo Soares, de 20 anos. O caso ocorreu por volta de 20h30, na última segunda-feira, dia 25, na rua David Alexandria, no bairro Vila Nova. A mãe da vítima, Sara Antônia Leonardo, contou ao Jornal do Povo que, no momento do acidente, Manassés estava acompanhado de um colega de trabalho, que prestou os primeiros socorros ao jovem.

No entanto, ele não conseguiu anotar a placa do veículo, mas relatou à polícia que o carro seria da cor preta e era conduzido por uma mulher. O volume do som no carro, segundo ele, estava alto no momento do atropelamento. Logo depois, a condutora teria fugido do local sem prestar socorro à vítima.

A mãe do jovem atropelado relatou ainda que teve acesso às imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento comercial, que fica próximo ao ponto do acidente, mas as imagens não registraram o momento do acidente.

“Ela passou por cima do meu filho e nem deu assistência, nem se quer parou. A câmera do estabelecimento não mostra nada. Fui em todas as casas, lojas, e alguns disseram que o equipamento fica posicionado com a imagem para a calçada. Outros disseram que a câmera não funciona”, disse a mão do jovem, inconformada.

Dois dias após o caso, ela recebeu uma denúncia anônima informando a placa do veículo e registrou boletim de ocorrência na 3ª Delegacia de Polícia Civil, que abriu um inquérito para investigar o caso e identificar a suposta motorista que atropelou o gari.

Atropelamento

Manassés Jônatas trabalha em uma empresa que presta serviços de limpeza urbana no município. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O gari não teve ferimentos graves e já recebeu alta médica.

Pedido

Familiares e amigos do trabalhador pedem ajuda à população para a identificação da condutora do carro. “Peço que ajudem a achar a pessoa responsável, porque hoje ela fez com meu filho, amanhã pode ser com uma criança ou até mesmo uma pessoa idosa”, frisou a mãe de Manassés.

A Polícia Civil e a Polícia Militar alertam para as denúncias que podem ser anônimas e para os telefones: Disk Emergência 190, no (67) 3929-1173 e (67) 99226-8210 (WhatsApp).