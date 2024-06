Polícia Civil prende responsável por furtar seis televisores do CEI do Jardim Maristela

O suspeito responsável por furtar seis televisores do Centro Educacional Infantil (CEI) do bairro Jardim Maristela, foi preso nessa segunda-feira (24), pela polícia civil da 3ª Delegacia de Três Lagoas.

Após o registro do crime, os investigadores identificaram rapidamente o homem, que foi localizado e conduzido à delegacia para prestar depoimento. Durante o interrogatório, o criminoso confessou ter arrombado uma janela do CEI e, em seguida, as portas das salas de aula, para furtar os televisores destinados às crianças atendidas na escola.

Ele alegou que cometeu o crime para sustentar o vício em drogas, tendo trocado os aparelhos furtados por crack. O mesmo foi preso em flagrante por furto qualificado, devido ao arrombamento e dano ao patrimônio público.

A polícia está agora em busca dos televisores e alerta que quem os comprou, sabendo da origem ilícita, poderá ser investigado por receptação dolosa caso não os devolva e não consiga comprovar a aquisição de forma lícita.