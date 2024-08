Polícia esclarece motivo de homem ter sido esfaqueado no bairro Santa Rita

A Polícia Civil esclareceu o motivo da tentativa de homicídio de um homem que foi deixado esfaqueado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O crime aconteceu no dia 3 de agosto, em um bar no bairro Santa Rita, em Três Lagoas.

O homem foi deixado na UPA por uma pessoa desconhecida e a polícia foi acionada para a comparecer a unidade de saúde. Segundo os médicos, a vítima chegou na UPA descordada com perfurações no peito e no queixo, e perdeu bastante sangue.

Após investigações do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil, através do depoimento de testemunhas e análise de imagens de circuito de câmeras de segurança, foi possível identificar o suspeito e a motivação da tentativa de homicídio.

A vítima também foi ouvida pela polícia e relatou que foi atacada pelo suspeito com golpes de faca no bar, após uma discussão sobre valores que ele devia. A polícia localizou e prendeu o suspeito na residência dele, e apreendeu a faca usada no crime.

Em depoimento, o suspeito confessou ter cometido o crime, alegando que havia sido agredido pela vítima anteriormente. A polícia investiga se houve envolvimento de outras pessoas no crime e ainda vai ouvir novas testemunhas.

O suspeito identificado poderá responder pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil, na forma tentada, e ainda, pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.