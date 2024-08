Polícia recupera TV furtada na Unimed e prende suspeitos

A Polícia Civil recuperou, nesta segunda-feira (19), uma TV que havia sido furtada na Unimed Três Lagoas. Após investigações, foi possível prender um homem de 27 anos, suspeito de cometer o furto, além do receptador do aparelho.

O furto ocorreu no dia 6 de agosto na Unimed, localizada no bairro Jardim Primaveril. Para invadir o local, o suspeito quebrou o vidro frontal do estabelecimento. Em depoimento à polícia, os suspeitos confessaram participação no crime.

Após confirmar que havia comprado a TV de origem ilícita, sem nota fiscal, o homem foi autuado pelo crime de receptação e permanecerá à disposição da Justiça. A TV foi devolvida ao proprietário. O suspeito pelo furto foi autuado e responderá em liberdade.

A polícia orienta que as pessoas não comprem objetos sem comprovação de origem ou por valores abaixo do mercado, pois podem ser produtos furtados, o que pode levar a responder por receptação culposa ou dolosa, com pena variando de 1 a 4 anos, além de multa.