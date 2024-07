Almoço familiar termina com irmãos brigando e um ferido na cabeça

Um desentendimento entre irmãos, acabou em luta corporal e lesão necessitando a mobilização do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e Polícia Militar na tarde deste sábado (6), na rua Ivo Pompeu Capilé, bairro Jardim Flamboyant, sul de Três Lagoas (MS).



Por volta de 13h, o Samu e a Polícia Militar foram chamados para atender uma ocorrência de vias de fato (briga), onde uma pessoa teria sido esfaqueada, pelo próprio irmão. Chegando no local, os militares fizeram contato com um homem de 46 anos, que relatou ter chegado do trabalho e passado a ingerir bebidas alcoólicas com a família, durante o almoço familiar.

Durante um certo momento, teria ocorrido um desentendimento entre ele, e o irmão mais novo, de 43 anos. Durante o desentendimento entre os irmãos, a situação teria saído do controle e ambos passado para a luta corporal, que teria resultado em um ferimento na cabeça do homem de 46 anos.



O homem de 46 anos, acabou com um ferimento de 7 centímetros na cabeça. O irmão mais novo, de 43 anos, teria deixado o local antes da chegada da PM. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), como lesão corporal.