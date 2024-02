Por falta de água, agência da Caixa Econômica suspende atendimento em Três Lagoas

O desabastecimento de água em vários pontos de Três Lagoas levou ao fechamento da agência bancária da Caixa Econômica Federal, que fica na avenida Antônio Trajano dos Santos, no Centro. O atendimento ao público foi suspenso logo no início da manhã, desta quarta-feira (28), e seguiu até o período da tarde.

A assessoria de imprensa da Caixa Econômica informou ao JPNews que a falta de água foi registrada pela manhã e uma equipe técnica já estava no local para fazer a verificação. Ainda segundo a assessoria, os funcionários ficaram na unidade até às 14h (horário MS) para ações internas e orientação aos clientes. O terminal de autoatendimento está funcionando normalmente.

A previsão é que o atendimento ao público seja retomado, na quinta-feira (29). A equipe de reportagem entrou em contato com a Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul (Sanesul), que informou estar checando o problema. A falta de abastecimento de água foi registrada na segunda (26) e, na terça-feira (27), em mais de 10 bairros do município. Na ocasião, a Sanesul apontou que a situação foi em decorrência a problemas técnicos.