Pré-sorteio da promoção 'A Casa dos Sonhos' já tem data marcada

Nem sempre é fácil tirar os planos do papel. Ainda mais quando se trata de um sonho. Obter a casa própria, por exemplo, faz parte do planejamento de muitas pessoas ou, às vezes, nem entra na lista de possibilidades. O Grupo RCN de Comunicação, que há mais de 70 anos acompanha o desenvolvimento de Três Lagoas e região ao lado da sociedade, com notícias diárias, informações com credibilidade, também quer ver uma família saindo do aluguel.

A promoção “A Casa dos Sonhos”, realizada pelo Grupo RCN, é a oportunidade para que esse desejo seja concretizado e com data marcada. A partir de 16 de fevereiro (sexta-feira) de 2024 ocorrerá o primeiro pré-sorteio da ação. Para concorrer a uma casa mobiliada é necessário comprar nas lojas parceiras da promoção e preencher um cadastro através do QR Code. Três pessoas de cada estabelecimento credenciado serão pré-selecionadas, nas sextas-feiras do mês, em sorteio, ao vivo, no programa TVC Agora, da TVC HD, Canal 13.1.

Após essa etapa, os pré-sorteados vão para a segunda fase, que consiste em uma dinâmica. Na ocasião, só um sorteado de cada loja parceira será classificado para a disputa final, que ocorrerá no mês de outubro de 2024. O regulamento está disponível no portal http://www.rcn67.com.br/casadossonhos. “Nós estamos sonhando e idealizando essa promoção desde 2016. Mas, agora, em 2024, depois de muito planejamento, estamos conseguindo realizar junto com os nossos parceiros, a maior promoção que Três Lagoas já viu”, comemorou o gerente de Produto do Grupo RCN, Fernando Moraes.

LOJAS PARCEIRAS

Estoque Materiais de Construção

Tintas Velutex

Postos Parati e Nikkey

Instituto Visão Solidária

Rede de Postos 7 Mares

7 Pharma

DMS Fibra

Colégio Exitus

Comercial Mariano

Casa das Cores

Casa Alea

Multisoldas

Depósito de Gás Avenida

Mega Tec

Cassiplast

Espaço Vip

Chocoplast

Quitutes da Teni

Telas Concordia

Pet Shop Cat e Dog.