Prefeitura abre licitação para construção de deck na Lagoa

A Prefeitura de Três Lagoas abriu novamente nesta semana, licitação para a contratação de empresa para execução de obra civil para a construção de um deck de madeira na Lagoa Maior.

Esse é o segundo processo licitatório aberto para a execução dessa obra. No primeiro, aberto no final do ano passado, teve apenas uma empresa interessada, porém ela não atendia aos requisitos técnicos do processo e foi desclassificada. Com isso, uma nova licitação foi aberta nesta semana.

Desde 2020, a prefeitura realiza estudos para a construção de uma passarela avançando sobre as águas na Lagoa Maior, um dos principais cartões-postais da cidade. O deck servirá como local de contemplação do principal ponto turístico da cidade.

“Eu não teria paz, se não desenvolvesse esse projeto. Com esse deck, vamos atrair pessoas de outras cidades para curtir a beleza da nossa Lagoa. O deck terá várias vias para não ter congestionamento de pessoas”, destacou o prefeito.