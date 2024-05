Prefeitura convoca mais 43 candidatos classificados no Processo Seletivo Unificado

Foram publicados nesta sexta-feira (24), três editais, números 19, 20 e 21 / Semad 2024, de convocação dos candidatos classificados em diversos cargos no Processo Seletivo Unificado (PSU) para contratação por excepcional interesse público da Administração Municipal.

Os candidatos selecionados irão atender à demanda das secretarias municipais de Saúde (SMS), Assistência Social (SMAS) e Educação e Cultura (Semec).

Todos os convocados deverão realizar os exames admissionais no Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (Sesmt), além da entrega de documentação comprobatória no Recursos Humanos da respectiva secretaria, conforme horários e dias estabelecidos nos documentos.

Resolução Nº 020 – SMAS – Acesse o edital

• Assistente Social: 01

• Cuidador plantonista: 03

• Entrega de documentos e exames médicos no dia 03/06

Resolução Nº 020 – SMS – Acesse o edital

• Agente de combate a endemias: 02

• Artesão: 01

• Atendente De Farmácia: 03

• Cozinheira: 01

• Cuidador plantonista: 03

• Enfermeiro – Atenção primária à saúde: 04

• Médico clínico geral: 02

• Médico anestesiologista 15 horas: 01

• Médico ginecologista: 01

• Fisioterapeuta: 04

• Psicólogo: 02

• Assistente social: 02

• Técnico em enfermagem: 05

• Motorista: 07

• Entrega de documentos 06/06 e exames médicos nos dias 06 e 07/06

Resolução Nº 021 – Semec – Acesse o edital

• Professor de Apoio à Inclusão Escolar – PAIE: 01

• Entrega de documentos e exames médicos dia 28/05

As informações detalhadas dos nomes dos candidatos, dias, horários e locais de cada etapa constam no documento publicado no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (ASSOMASUL), na edição nº 3596. Os editais estão disponíveis no site da Prefeitura. Em caso de dúvidas, o candidato pode entrar em contato pelo telefone (67) 99155-1162.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas