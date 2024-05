Prefeitura de Três Lagoas presta contas do 1º quadrimestre

Nesta quinta-feira (23), a Prefeitura de Três lagoas realizou audiência pública para prestação de contas do primeiro quadrimestre deste ano. E durante o evento, o gasto com a folha de pagamento dos servidores foi um dos assuntos mais debatidos na audiência.

A audiência pública foi realizada no plenarinho da Câmara Municipal e contou com a presença de servidores, vereadores e representantes da sociedade de modo geral. O diretor de finanças e controle da prefeitura, Reinaldo Anjos falou de mais essa audiência pública.

“Hoje, como todos os anos, somos obrigados a cumprir a lei de responsabilidade fiscal. A cada quadrimestre prestamos contas de tudo que se gasta e arrecada no município, principalmente, sobre a aplicação dos índices de saúde, educação e pessoal”, explicou o diretor Reinaldo.

De acordo com a prestação de contas da saúde e educação são as pastas que recebem a maior fatia do orçamento. “Os investimentos se concentram, principalmente, nos serviços que são oferecidos na saúde, educação e obras de infraestrutura. Já tivemos uma entrada de caixa de R$ 386 milhões de arrecadação no decorrer desse quadrimestre, a receita própria do município foi a maior fatia com 41% do percentual de arrecadação, seguido de 29% tanto estadual e federal. Isso mostra que temos uma política para que tenhamos, hoje, recursos livres dividir entre ações executadas nas secretarias”, explicou o diretor de finanças, Reinaldo Anjos.

