Prefeitura pede agilidade das empresas na execução de obras

Basta andar pelas ruas de vários bairros de Três Lagoas para se deparar com diversas obras de drenagem e pavimentação asfáltica em execução.

Nos últimos meses a prefeitura autorizou várias obras e devido a aproximação do período de chuva, a Secretaria de Infraestrutura tem solicitado agilidade na execução dos serviços por parte das empresas contratadas.

O secretário da pasta, Osmar Dias, destacou que, o período chuvoso atrapalha na execução de obras, mas as que estão em andamento em Três Lagoas estão dentro do cronograma previsto. “Imprevistos acontecem, mas as obras estão dentro do planejado”, destacou.

Confira abaixo reportagem sobre o assunto: