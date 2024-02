Presidente do Sicredi fala sobre prestação de contas e nova agência em Três Lagoas

O programa RCN Notícias, desta quarta-feira (28), recebeu o presidente reeleito do Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia e presidente da OCB/MS Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras no Mato Grosso do Sul, Celso Ramos Regis.

Celso falou sobre a assembleia para prestação de contas da cooperativa Sicredi, que aconteceu, nesta terça-feira (28), em Três Lagoas. “O cooperativismo como modelo de sociedade econômica tem uma legislação própria e obriga os dirigentes das cooperativas a prestar contas aos donos, que são os próprios associados”, explicou.

Continue Lendo...

A prestação de contas das cooperativas deve acontecer até o final do quarto mês do ano. Nas assembleias são apresentados os planejamentos e tomar por deliberação dos associados os rumos das cooperativas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A legislação e o Banco Central que autorização as cooperativas a atuarem em determinado município. Segundo Celso, a cooperativa do Sicredi tem atuação em Corumbá, Campo Grande e a região do Bolsão – Brasilândia, Selvíria, Água Clara e Três Lagoas.

“A nossa cooperativa está entregando, praticamente, R$ 130 milhões de resultado direto na conta do associado. Em Três Lagoas, a Sicredi tem, aproximadamente, 7 mil associados”, informou o presidente do Sicredi”, Celso Ramos.

Em 2024, a Sicredi vai inaugurar uma nova agência na avenida Clodoaldo Garcia. A Sicredi tem, aproximadamente, 122 mil associados, nos estados de Mato Grosso do Sul, Tocantins e Bahia.

Confira na entrevista abaixo: