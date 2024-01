Presidente do Sindicato Rural fala das metas de sua gestão

Na manhã desta quarta-feira (17), o presidente do Sindicato Rural de Três Lagoas, Bruno Ribeiro, participou do RCN Notícias da Cultura FM 10,5 e TVC HD 13.1 para falar das metas em sua gestão.

Produtor rural e empresário, Bruno assumiu a presidência do Sindicato Rural para o triênio 2023/2026. Destacou que entre as metas está a construção de mais salas no recinto do Parque de Exposições para continuar com o projeto de cursos técnicos gratuitos que o Sindicato Rural tem oferecido em parceria com Serviço de Aprendizagem Rural (Senar).

Bruno falou também sobre a exposição agropecuária que terá início dia 12 de junho. Neste ano, o sindicato pretende voltar a expor gado no recinto, além dos eventos técnicos, como palestras, ente outros. Haverá a parte de shows também, os quais são terceirizados, mas que acontecerão no mesmo período dos eventos técnicos.

Confira abaixo a entrevista na integra: