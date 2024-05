Previsão de tempo estável com sol e sem previsão de chuva para Três Lagoas

Tempo firme, céu aberto e altas temperaturas, é o que indica a previsão do tempo. Nesta quarta-feira (22), será de sol e variação de nebulosidade, e não tem previsão de chuva para Três Lagoas.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a atuação de um sistema de alta pressão atmosférico favorece o tempo seco e a elevação gradual das temperaturas em todo Mato Grosso do Sul.

Uma frente fria avança pelo Sul do país e deve trazer mudanças, com pancadas de chuva e queda acentuada da temperatura para o final de semana.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 20°C, e a máxima pode chegar aos 30°C.