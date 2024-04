PRF apreende 108 kg de maconha em carro que seguia para Minas Gerais

Na tarde de domingo (14), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu 108 kg de maconha, que eram transportadas dentro de um estepe de um carro, na rodovia BR-262, na cidade de Água Clara (MS).

A apreensão aconteceu durante uma fiscalização de rotina, na base da PRF aos veículos que utilizam a rodovia. Durante as fiscalizações, um veículo VW Golf, que fazia o trajeto Campo Grande (MS) a Três Lagoas (MS), foi abordado e ao motorista exigido a documentação.

Bastante nervoso com a abordagem policial, o homem não conseguiu manter a calma e dar uma explicação convincente sobre a origem da viagem e o destino, levantando suspeita dos policiais, que pediram para revistar o veículo.

Sabendo que não escaparia do flagrante, o homem acabou confessando que teria ido até o município de Ponta Porã (MS), onde pegou o carro com 108 kg de maconha, e seguia com destino ao estado de Minas Gerais.

Durante revista ao veículo, a polícia encontrou o entorpecente do estepe. Os policiais deram voz de prisão ao homem por tráfico de drogas. A droga e o suspeito foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Água Clara.