PRF apreende 155kg de cocaína em Brasilândia e dois foram presos

Na sexta-feira (23), uma equipe da Polícia Federal, apreendeu 155kg de cocaína pura e prendeu dois homens, por tráfico de drogas, na Rodovia MS-395, em Brasilândia (MS).

De acordo com as informações, cada um dos envolvidos estavam em veículos diferentes, na tentativa de despistar os agentes federais, um seguia pela rodovia e outro por uma estradinha vicinal, a dupla foi abordada pelos policiais federais e presos.

Durante a abordagem um dos suspeitos teria tentado enganar os policiais, dizendo que vinha de Ponta Porã , onde teria comprado um caminhão, mas não conseguiu dar informações concretas sobre o caminhão que teria comprado.

Na caminhonete foram localizados em um estepe e em um fundo falso, vários tabletes de cocaína e dada voz de prisão ao suspeito, pelo crime de tráfico de drogas. O segundo suspeito que fazia parte do "esquema" de tráfico, também foi preso e levado para à Delegacia de Polícia Federal, em Três Lagoas (MS).

Continue Lendo...