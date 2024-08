PRF de Três Lagoas aprende mais de 23 mil maços de cigarros em caminhão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 24 mil maços de cigarros em um caminhão, durante fiscalização de rotina, na noite desta terça-feira (27), na rodovia BR-158, entre os municípios de Brasilândia e Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul.

Durante a noite de ontem, policiais rodoviários federais fiscalizavam a rodovia quando pararam um caminhão Ford Cargo, baú, que fazia o trajeto Brasilândia -Três Lagoas. Segundo o motorista, o baú estaria carregado de engradados de cerveja.

Ao revistar o veículo, foram localizados 23.250 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. De acordo com o motorista, o produto teria sido carregado na capital Campo Grande e o destino seria a cidade de Paranaíba. O homem recebeu voz de prisão e foi levado até a Delegacia de Polícia Federal de Três Lagoas, onde foi apresentado junto do material apreendido.