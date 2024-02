PRF recupera veículo roubado no Rio de Janeiro em Água Clara na BR-262

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um carro com placas registradas no estado do Rio de Janeiro e com queixa de roubo. O caso ocorreu na tarde desta segunda-feira (12), durante fiscalização de rotina, na base da PRF, as margens da rodovia BR-262, próximo à cidade de Água Clara, distante 136km de Três Lagoas.

Durante a fiscalização, os polícias abordaram um carro com as placas de Cabo Frio (RJ). O veículo despertou suspeitas quando os policiais perceberam inconsistências nos números de chassi, nas placas e na documentação. Diante disso, uma investigação mais aprofundada foi realizada, revelando que o veículo estava listado como roubado no banco de dados do Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro.

Segundo as informações obtidas, o roubo ocorreu no Rio de Janeiro, no ano de 2021, e o carro estava sendo levado para Campo Grande. O condutor do veículo foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Água Clara, onde foi autuado por receptação. O carro foi apreendido e permanecerá sob custódia das autoridades aguardando perícia, antes de ser restituído ao proprietário.