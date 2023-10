Primeiro Simpósio de Medicina de Urgência e Emergência será em Três Lagoas

O 1º Simpósio de Medicina de Urgência e Emergência da Costa Leste do Mato Grosso do Sul será realizado nesta sexta-feira (20), às 13h, no Park Hotel, na Vila Romana, em Três Lagoas. A temática do evento é “Emergência do agora: evidência e inovação”, com o objetivo de expor as recentes atualizações da área da medicina de emergência.

O programa RCN Notícias, desta quinta-feira (19), recebeu o médico emergencista, João Gabriel Craveiro e o acadêmico do curso de medicina, Victor Patrick da Silva, para falar sobre o evento. “Três Lagoas é um grande polo em saúde. A ideia é agregar com profissionais e estudantes de medicina da nossa região para melhor atender a população nos momentos de vulnerabilidade”, destacaram.

Segundo os organizadores do simpósio, a intenção é proporcionar aos participantes uma imersão em conhecimento e vivência sobre a atual realidade da medicina de urgência e emergência e seus possíveis desdobramentos pautados nas evidências científicas mais recentes, unindo o curso de medicina com grandes instituições da cidade, para contribuir com o desenvolvimento da saúde três-lagoense.

Haverá palestras de renomados profissionais especialistas na área, de diversos estados do país. O evento é organizado por médicos e acadêmicos da liga de medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Campus Três Lagoas, em parceria com a equipe do Cetremer (Centro de Treinamento em Emergência).

