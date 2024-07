Produtores rurais aprendem técnicas de queijaria e compotas

Para confeccionar produtos a partir de alimentos produzidos no campo e agregar valor aos itens na hora da venda, moradores de três assentamentos de Bataguassu participaram, neste mês, de capacitações da Rota Rural. A iniciativa é uma das qualificações oferecidas pelo projeto “Desenvolvimento e geração de renda para produtores rurais”, executado pelo Sebrae/MS e Suzano que contempla, ao todo, 443 famílias.

Com técnicas para transformar o leite em diversas opções de queijos, a capacitação na área de queijaria foi uma das oferecidas. Outro curso disponibilizado foi voltado a preparação de doces, compotas e geleias, a partir dos hortifrutis plantados pelos produtores. As qualificações foram oferecidas entre os dias 8 e 10 de julho, no assentamento Montana; de 11 a 13 do mesmo mês, nos assentamentos Aldeia I e II; e, na última semana, entre os dias 17 e 19, no assentamento Santa Clara.

Segundo o analista-técnico do Sebrae/MS, Edvaldo Araújo da Silva, o intuito é apresentar aos produtores formas de agregar valor aos produtos vendidos por eles. “As capacitações do programa vêm para expandir a visão e aumentar a produtividade dos produtores rurais por meio da agroindustrialização. As técnicas são o primeiro passo para eles aprenderem o processamento correto dos produtos, depois também vamos apoiá-los nos caminhos para a comercialização. Com isso, essas famílias terão um incremento financeiro substancial, o que traz mais qualidade de vida. Esperamos que prosperem e nunca desistam de buscar novos conhecimentos”, pontuou.

O coordenador de Desenvolvimento Social da Suzano, Israel Batista Gabriel, diz que a parceria com o Sebrae/MS vai ao encontro do ideal da empresa em melhorar a vida das pessoas. “Dentro da Suzano, nós acreditamos que só é bom para nós se for bom para mundo e, ao nos unirmos com o Sebrae, conseguimos criar formas mais efetivas para gerar renda, qualificação e sustento para as famílias envolvidas, fortalecendo pequenos produtores para que eles possam trabalhar em conjunto, dando mais segurança e valorização da produção”, enfatizou.

Novos produtos

Com a Rota Rural, uma unidade móvel vai até as comunidades com os equipamentos necessários para a realização dos cursos. Por meio dessa iniciativa, os produtores identificaram novos produtos que podem ser feitos a partir de matérias-primas locais como tomate confit, bala de banana e molho de tomate assado. Na área de laticínios, o grupo aprendeu a confeccionar queijos do tipo parmesão, ricota, nicola tradicional, minas frescal e coalho, além de opções recheadas com doce de leite, por exemplo.

De acordo com os participantes, como Maria Aparecida Spalanzani, moradora do Assentamento Aldeia, essas são opções que podem ser oferecidas para os consumidores. “Foi bom e muito importante participar do curso de queijaria, pois já fazia queijos para o nosso consumo em casa. Como aprendi a fazer tudo direitinho, agora quero começar a vender também e seguir em frente. Superou as minhas expectativas”, comemora.

Já a produtora rural do Assentamento Santa Clara, Lais Rodrigues Brito da Silva, conheceu novas técnicas para a produção de doces e ressaltou a importância do curso para produzir com qualidade. “A gente fazia as coisas de uma maneira errada e eles ensinaram o jeito certo, evitando desperdícios e com a escolha de bons ingredientes. Como eu trabalho com bolos e doces, vou colocar tudo em prática”, garante.

Também morador do Assentamento Santa Clara, o produtor rural José Carlos dos Santos destacou que a capacitação também incentivou o grupo a buscar novos conhecimentos. “Nós aprendemos várias técnicas para produzir o queijo e os doces, mas eu não quero ficar só nisso, não. Espero fazer outros cursos, para produzir e vender do jeito certo, como se deve ser”, afirma.

As atividades do projeto “Desenvolvimento e geração de renda para produtores rurais”, executado pelo Sebrae/MS e Suzano, em Bataguassu seguem até 2025. Mais informações sobre a iniciativa podem ser obtidas por meio da Central de Relacionamento do Sebrae, por meio do número 0800 570 0800.

*Informações da assessoria do Sebrae-MS.