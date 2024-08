Professores promovem palestra sobre inteligência artificial na UFMS de Três Lagoas

Os professores Márcio Túlio e Mônica Salvador vão realizar uma palestra sobre inteligência artificial voltada para administradores de empresas, no dia 3 de setembro, às 19h, no auditório da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) de Três Lagoas, Campus 2 .

Em entrevista ao programa RCN Notícias, desta terça-feira (20), transmitido pela TVC HD Canal 13.1 e pela Rádio Cultura FM 106,5, os professores explicaram que o objetivo é instruir sobre como utilizar a inteligência artificial no mercado de trabalho.

"O objetivo da palestra é mostrar como a inteligência artificial pode beneficiar os administradores de empresas hoje, além de abordar as problemáticas que ela pode resolver para eles", explicou a professora Mônica Salvador.

A inteligência artificial já faz parte do cotidiano das pessoas. "A ideia é fazer algo diferente. Em vez de realizar uma palestra tradicional, onde um canal emite a informação e o outro recebe, vamos promover uma roda de conversa e colher as principais dúvidas do público", explicou o professor Márcio Túlio.

A entrada na palestra será gratuita. Caso o participante deseje um certificado de participação, deverá se inscrever através de um link que será disponibilizado pela organização do evento.

Veja mais na entrevista abaixo: