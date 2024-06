Profissionais e entidades recebem títulos por relevantes serviços

Na noite do dia 5 de junho ocorreu a entrega de títulos e honrarias para personalidades e instituições, com relevantes serviços prestados ao município. A homenagem foi proposta pelos vereadores Cassiano Maia, Antônio Luiz Teixeira Empke Júnior, Marcus Vinícius Bazé de Lima e Issam Fares Júnior e teve a aprovação em Plenário de todos os vereadores.

Na oportunidade, compuseram a mesa de autoridades os três vereadores propositores e ainda: Silvânia Bersani, secretária municipal de governo e políticas públicas, Terezinha Bazé de Lima, suplente de senador, o presidente do Rotary Cidade das Águas, André Luis Ferreira e representando o Rotary Club Três Lagoas, Gilmar Meneguzzo.

Receberam Título de Cidadão Três-Lagoense: Guilherme César Fidelis; Isabel Galvanin Guidio Fares; João Batista Belchior; Sônia Cristina Ivonisko; Vanessa Cristina Lourenço Casotti Ferreira da Palma.

Moções de Congratulação foram entregues para: Alexandre Ferreira de Barros; Christovam Tabox Bazan; Gilmar Meneguzzo; Maria Eliza Kleszcz Freitas; Regina Prudente Antiqueira; Rotary Club de Três Lagoas- Cidade das Águas, Sociedade Brasileira de Eubiose e Wania Maria Decó Stevanato.

Durante a sessão solene também foi entregue Moção de Reconhecimento para os integrantes do Rotary Club de Três Lagoas: Amarildo Adolfo de Freitas, Ivan Murgi de Farias, Marcos Leonardo Souza da Costa Moura, Milton Gomes da Silveira, Nadim Edison Daher. Numa outra oportunidade, também será entregue ao senhor Fildecino da Silva Guidio Filho, que não pode comparecer.

Por fim, houve a entrega de diplomas para: Mário Marcio do Nascimento Queiroz, Diploma de Mérito Esportivo “Ruth Roberta de Souza”, Ailton da Silva Pereira, Diploma de Engenheiro Manoel Mendes Marchesi, Ana Cristina Santos de Souza, Diploma Léo Soto, Renata Congro Leal, Diploma Médico Pelópidas Gouveia, Alda Barbosa Monteiro de Campos, Diploma Professor Comprometido.

O vereador Tonhão definiu a sessão com uma frase: amor por Três Lagoas, pois são pessoas e entidades que somam com a cidade, com munícipes, dedicando tempo e conhecimento, cada um numa área de atuação. “É uma sessão de júbilo, de honra. E, esta homenagem é ímpar na nossa vida, pois fazemos reconhecimento e justiça a muitas pessoas e entidades”, frisou.