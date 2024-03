Programa oferece primeiro emprego a alunos da rede pública em Três Lagoas

O secretário de estado de Educação, Hélio Daher, esteve em Três Lagoas, na última segunda-feira (25), para acompanhar a assinatura de um termo de contratação que oportuniza jovens da rede pública no primeiro emprego profissional. Este programa visa integrar aos alunos do ensino médio no mercado de trabalho.

O estudante Rayran Breno, de 16 anos e aluno da Escola Estadual João Magiano Pinto (Jomap), é um dos beneficiados por esse projeto. Enquanto frequenta o ensino médio regular, ele também busca uma oportunidade de trabalho para contribuir com as despesas domésticas.

Nesta semana, estudantes do ensino médio das escolas estaduais Jomap e Dom Aquino também participaram da assinatura do termo de contratação. O projeto começou a ser desenvolvido no ano passado, exclusivamente nessas duas escolas.

A cerimônia, realizada na câmara municipal, marcou a integração de mais alunos ao mercado de trabalho. Ao todo, 25 alunos irão ingressar no primeiro emprego através do Programa de Aprendizagem Profissional, promovido pela Secretaria de Estado de Educação. Até o momento, 67 estudantes já estão trabalhando sob o mesmo programa, em empresas privadas ou órgãos públicos como Detran, Defensoria Pública e Fórum.

O secretário esteve presente na cerimônia e ressaltou a importância do programa para evitar a evasão escolar entre alunos em situação econômica vulnerável. A gestora do Programa de Aprendizagem Profissional, Adriana Recalde, afirmou que Três Lagoas foi escolhida como cidade piloto devido ao grande potencial de mercado. Sete empresas já se associaram ao projeto e mais estão por vir.

Devido aos resultados positivos alcançados em Três Lagoas, o programa será expandido para outras cidades como Campo Grande, Dourados, Chapadão do Sul, Camapuã e Aquidauana. No entanto, não há previsão para inclusão de outras escolas do munícipio no projeto.

Para participar do programa, os alunos precisam estar cursando o ensino médio nas escolas Jomap e Dom Aquino, ter frequência escolar e disponibilidade no contraturno. Eles também devem realizar cursos de qualificação profissional oferecidos pela escola e passar por um curso preparatório de primeiro emprego antes de serem selecionados pelas empresas participantes.

Além desse projeto, neste ano, a secretaria de Educação está preparando um programa didático especial focado no ensino de matemática para os alunos do ensino fundamental, que deve ser lançado em breve.

