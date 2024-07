Projeto em Três Lagoas incentiva formação de crianças através do esporte

O projeto futebol e família chamado de ‘Futfam’ nasceu da necessidade de um pai em incentivar os filhos a praticar esporte e sair do celular e da frente do computador. O principal objetivo é formar as crianças em bons cidadãos através do esporte de maneira lúdica.

“Tudo começou para tirar as crianças da inércia e voltar a praticar esporte. E no decorrer do tempo ganhou maior proporção e entendemos que o futebol é muito além das quatro linhas, é uma ferramenta de transformação”, contou o organizador, Mauro Justino.

Hoje, o projeto ‘Futfam’ já possui cerca de 60 crianças cadastradas. Podem participar crianças de 10 a 15 anos, em uma classe mista. Para participar bastante entrar em contato pelo número (67) 99169-2908. Os jogos acontecem aos sábados das 16h às 18h, em uma arena em Três Lagoas.

Veja na entrevista abaixo: