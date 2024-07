Projeto 'Feijão Amigo' realiza evento para arrecadar fundos em Três Lagoas

O programa Comunidade Educa realizou a 6ª edição do ‘Feijão Amigo’, neste sábado (27), em Três Lagoas. O objetivo foi para arrecadar fundos para manter o projeto que atende crianças e adolescentes no contra turno da escola. Os recursos são pagar despesas como de aluguel, folha de pagamento e manutenção do espaço físico.

O evento proporcionou uma deliciosa feijoada feita por voluntários e organizadores. Além disso, teve apresentação musical e espeço Kid com brinquedos para a criançada. Estiveram presentes várias pessoas em um momento de confraternização e alegria, o que mostrou a força e apoio da comunidade a uma causa tão nobre.

“O programa tem um papel fundamental na formação de jovens em Três Lagoas. Atendendo mais de 36 crianças e adolescentes. A iniciativa oferece reforço escolar, inclusão digital e outras atividades, produtivas e educativas. Fomos contemplados com mais computadores. Então, vamos atender mais pessoas”, ressaltou a presidente do programa Comunidade Educa, Maki Shimo.

