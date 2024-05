Projeto prevê levantamento de todas as nascentes em Três Lagoas

Segundo estudo que faz parte de um projeto de extensão do curso de ciências biológicas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), campus de Três Lagoas, o município e região tem 15 córregos, que foram analisados ao longo de três anos. O resultado desse levantamento aponta para a necessidade de preservação dessas áreas, que acabam sendo degradas pela ação do ser humano.

Diante de tantos impactos ambientais registrados no mundo, inclusive no Brasil, agora com destaque para o Rio Grande do Sul, é que a vereadora Evalda Reis (MDB) apresentou um projeto de lei para que seja feito um amplo levantamento de todas as nascentes no município de Três Lagoas.

O Córrego da Onça, curso d’água que atravessa o município e desemboca no rio Paraná, está em estágio avançado de assoreamento. As três lagoas que dão nome a cidade fazem parte da bacia hidrográfica do Córrego da Onça, que corta parte de bairros da cidade, e atravessa a BR-262, no perímetro urbano de Três Lagoas.

O professor de ciências biológicas da UFMS, Luiz Ubiratan, destaca que o grande problema enfrentado no Córrego da Onça é o assoreamento.

