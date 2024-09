Promoção 'A Casa dos Sonhos' chega na reta final com última gincana

A mega promoção "A Casa dos Sonhos" está prestes a chegar ao fim, com o sorteio da casa já marcado, agora oficialmente, para o dia 3 de novembro deste ano. No sábado (16), ocorreu a última gincana no Ginásio Poliesportivo Eduardo Milanez, em Três Lagoas, onde foram selecionados os finalistas que concorrerão ao grande prêmio: uma casa mobiliada, avaliada em mais de R$ 200 mil, com placa solar e internet.

Nas gincanas, os participantes são classificados ao conseguir abrir um cadeado, em um portão simbólico. A promoção, que conta com a participação de mais de 30 empresas parceiras, despertou fortes emoções entre os participantes. A finalista Ana Beatriz, por exemplo, mal conseguiu conter a emoção ao garantir a vaga na final ao abrir o cadeado certo. "É muita ansiedade porque é o meu sonho ter a casa própria. Participei uma vez, fiz o registro, mas não consegui. Na segunda vez, fiz o registro de novo e consegui. Me chamaram e, hoje, abri a chave dos sonhos".

Kaila Roberta, outra finalista, já se imagina vencedora e vivendo na casa própria. "Estou muito, muito feliz, nem sei descrever a minha felicidade. Mas quero deixar claro que coloquei tudo nas mãos de Deus. Consegui porque Jesus me ajudou, Ele é o meu alicerce".

Segundo o gerente da 7Pharma, Pedro Tiago, um dos patrocinadores, eventos como esse são importantes para a comunidade e incentivam as compras nas lojas parceiras da promoção. "É uma grande satisfação ver os clientes da nossa farmácia, da nossa empresa, crescendo graças a Deus e participando, chegando a cada etapa final. É muito gratificante, bem satisfatório. Eles vêm até nós e dizem: 'Ah, eu estou na reta final!' Isso ajuda muito e nos motiva a incentivar o próximo cliente a participar da campanha".

A sétima gincana da promoção, promovida pelo Grupo RCN de Comunicação, marca uma nova etapa da contagem regressiva para o sorteio. O evento, que promete ser uma grande festa, será na Esplanada da NOB, a partir das 15h, com entrada gratuita para todos os moradores de Três Lagoas.

O diretor de produto do Grupo RCN, Fernando Moraes, destacou que será o maior sorteio já realizado pela empresa. "Agora, é aquele sentimento de borboletas no estômago, porque já temos uma data, uma data para entregar esse sonho. Todo brasileiro, todo três-lagoense, sonha em ter sua casa própria, um cantinho para chamar de seu, para poder organizar do seu jeito, sem a preocupação do aluguel. Então, agora já temos uma data: dia 3 de novembro. No dia 3 de novembro, teremos um grande espetáculo para entregar essa casa. Teremos vários amigos no palco, muitos artistas regionais, praça de alimentação, e os grandes protagonistas serão as pessoas que irão tentar abrir, pela última vez, a nossa porta, a nossa casa. Dessas mais de 200 pessoas presentes, 10 vão conseguir abrir o portão, entrando do quintal para dentro no nosso cenário. Aproximadamente às 20h, no dia 3 de novembro, essas 10 pessoas estarão lá, e, de 10, uma abrirá a casa".

Ainda há uma chance para aqueles que não participaram. Os interessados têm mais uma oportunidade de concorrer à casa própria antes do grande sorteio, de acordo com Fernando. "Nesta reta final, estamos dando um bônus para mais pessoas. Algumas acabaram de saber da promoção, e o nosso comércio local também pediu, além dos nossos clientes, amigos ouvintes, participantes e os telespectadores da TVC HD. A partir de agora, toda sexta-feira, na TVC, sortearemos cinco pessoas que irão diretamente para a final. Ou seja, é uma promoção gigante, do tamanho de Três Lagoas, do tamanho da nossa audiência. O Grupo RCN tem a felicidade de dizer que essa é a maior promoção do Estado de Mato Grosso do Sul".

