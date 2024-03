Promoção 'A Casa dos Sonhos' tem 23 pré-selecionados de março

Os primeiros finalistas já foram escolhidos em fevereiro, agora começa a pré-seleção dos participantes do mês de março, na promoção ‘A Casa dos Sonhos’.

Nesta sexta-feira (15), 23 pessoas que compraram nas lojas participantes da promoção ‘A Casa dos Sonhos’ foram sorteadas para participar da gincana, que acontecerá, no Ginásio Poliesportivo Prof. Eduardo Milanez, no sábado, 6 de abril, de 2024.

Assim como aconteceu em fevereiro, neste mês de março, todas às sextas-feiras serão sorteadas pessoas para a classificatória da promoção, no programa TVC Agora.

A gincana vai reunir todos os pré-sorteados desta fase classificatória. E, a dinâmica é muito simples. Cada um vai escolher uma chave, e a que abrir a maquete de uma casa, passa direto para grande final que acontecerá em outubro.

Com transmissão ao vivo pela TVC HD, Canal 13.1, a gincana reunirá as pessoas desta seletiva, a equipe do Grupo RCN e representantes das empresas participantes.

E não custa lembrar que são 27 empresas que estão participando da promoção ‘A Casa dos Sonhos’. E ainda dá tempo de participar da seletiva do mês de março. Se você ainda tem dúvida de como participar, veja como se dá a escolha.

Ao comprar nas lojas parceiras, você aponta a câmera do seu celular para o QRcode, onde irá preencher um cupom virtual, aí é só cruzar os dedos e torcer para ser um dos pré-sorteados. Quanto mais comprar, mais chances têm de ser sorteado.

Confira os nomes dos pré-selecionados na sexta-feira (15): Ademir Júnior; Liriane Alves Billoria; Lucinei Amorim Bezerra; Matheus Henrique de Souza; Manoel Mariana; Nilma Batista de Sousa Rovani; Ana Martins; Ivanildo Teixeira de Faria Junior; Laise Anne; Mauricio Nascimento; Rafael Torres; Bruna Gonçalves; Vanessa Gomes de Almeida Nunes Miranda; Wesley Oliveira; Ster Cláudia da Silva; Valdeci Walter; Adria Garcete; Nicolas Sabino bispo Paiva; Kelven da Silva de Melo; Fabrina Nan; Giovanna Mariano; Ozeny Ramos e Marcelo Santos.