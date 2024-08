Prova de ciclismo vai explorar novas trilhas em Três Lagoas

No dia 13 de outubro, Três Lagoas promove mais um grande evento esportivo. Durante o feriado prolongado, ocorrerá uma competição de mountain bike que promete atrair entusiastas do esporte e visitantes para a cidade.

A prova será realizada no Sítio Santo Expedito, até o final do Pontal do Faia. Segundo a organizadora do evento e representante do "Nativos do Cerrado", Adriana Oliveira, a trilha está montada e tem aproximadamente 29 km. O percurso incluirá uma passagem pela floresta de eucalipto antes de retornar ao ponto de partida.

Os participantes terão direito a café da manhã e almoço, com uma taxa de inscrição de R$ 60. Adriana convida todos os interessados a conhecer o Sítio Santo Expedito, que adota práticas agroecológicas e possui uma rica biodiversidade. Além da trilha, os visitantes poderão explorar a horta e os produtos agrícolas locais ao longo do percurso.

Para mais informações, os interessados podem acompanhar o Instagram ou entrar em contato pelo telefone (67) 9 9873-7987.

