Próximo prefeito terá orçamento de R$ 1,4 bilhão para administrar

A previsão de arrecadação da Prefeitura de Três Lagoas para 2025 é de um bilhão e 400 milhões de reais, um acréscimo de R$ 100 milhões, se comparado ao orçamento previsto para este ano, de R$ 1,3 bilhão. Esse será o montante a ser administrado pelo próximo prefeito de Três Lagoas, que será eleito em outubro deste ano para susceder Ângelo Guerreiro (PSDB) que está no segundo mandato.

No primeiro ano de administração de Guerreiro, em 2017, o orçamento previsto foi de R$ 450 milhões. Em 2020, saltou para R$ 699 milhões, em 2021, R$ 861,2 milhões. Já em 2022, passou a casa do R$ 1 bilhão. No ano passado, a receita foi de R$ 1,190 bilhão e, para este ano, a previsão de receita é de R$ 1,3 bilhão.

Em oito anos da gestão Ângelo Guerreiro, a receita de Três Lagoas aumentou R$ 850 milhões, aumento de 189%.

Os dados sobre o orçamento de Três Lagoas foram apresentados nesta semana durante audiência pública para apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) de 2025, cujo projeto ainda será encaminhado para aprovação dos vereadores neste ano.

Como parte da LDO, a prefeitura de Três Lagoas realizou uma enquete para que os moradores respondessem em quais áreas os investimentos devem ser prioritários.

A cada ano, a receita de Três Lagoas apresenta evolução. Segundo o diretor de Finanças e Controle, Reinaldo Anjos, Três Lagoas tem uma situação peculiar em virtude de estar em uma região industrial, por isso que a arrecadação apresenta esse crescimento.

Quadrimestre

Nesta semana, a prefeitura realizou a prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2024. Nesse período, executivo municipal arrecadou R$ 386,9 milhões. Desse montante, a maior fatia foi para saúde e educação.