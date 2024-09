PSDB lança 64 candidatos a prefeito em MS e fortalece alianças

O PSDB está mirando 64 prefeituras em Mato Grosso do Sul nas eleições deste ano. O ex-governador e atual presidente do diretório estadual do partido, Reinaldo Azambuja, falou sobre o avanço das candidaturas tucanas durante sua visita à cidade de Três Lagoas, onde participou de uma ação de campanha do candidato a prefeito, Cassiano Maia.

De acordo com Azambuja, o PSDB está em um bom momento, com candidaturas fortes em todo o estado. “Estamos com 64 candidaturas próprias e 21 vices aliados. O trabalho de formação política que fizemos com os nossos candidatos tem sido essencial para isso”, destacou.

Alianças estratégicas

A recente aliança entre o PSDB e o PL, consolidada por figuras importantes como Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto, também foi um ponto central da fala de Azambuja. O ex-governador ressaltou que essa parceria tem fortalecido a presença tucana em diversos municípios, e que há potencial para essa união se consolidar ainda mais nas eleições de 2026.

Apesar das especulações sobre uma possível fusão entre os dois partidos, Azambuja foi cautelosa, afirmando que o futuro partidário depende das decisões das lideranças nacionais. No entanto, acredita que o número de partidos no Brasil diminuirá, facilitando para quem vai governar. “Hoje, se você olhar dentro do Congresso Nacional, tem 18 partidos com cadeira, é muito difícil você compor uma base com 18 partidos. Eu acho que de 6 a 10 a gente vai ter partidos sólidos, partidos com ideologia, partidos que defendem aquilo e que aplicam aquilo quando chegam ao poder. Então, eu acredito muito nessa unidade para 26 e com certeza vai ter uma diminuição de partidos”, destacou.

Desafios e expectativas

Reinaldo Azambuja também ressaltou que, apesar do otimismo, não há "eleição ganha" e reforçou a importância da mobilização de militantes e candidatos até o último momento. “A eleição é militância, é pedir voto, visitar famílias. Acredito apenas na pesquisa do dia 6 de outubro”, afirmou.

A meta do PSDB é clara: consolidar sua presença em Mato Grosso do Sul e garantir vitórias em municípios estratégicos. A candidatura de Cassiano Maia em Três Lagoas, por exemplo, é uma aposta do partido, que vê nele um nome capaz de chegar à prefeitura e fazer uma boa gestão. “Eu tenho certeza que o Cassiano vai ser eleito com um grande apoio da população pela qualidade que ele tem, bom gestor, preparado, educado, atencioso”, destacou Azambuja.

