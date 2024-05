PSDB realiza encontro regional em Três Lagoas

Visando as eleições municipais deste ano, a executiva estadual do PSDB realizou no sábado (25), em Três Lagoas, um encontro regional de lideranças e estratégias eleitorais, chamado “Força Tucana, para discutir estratégias e preparar pré-candidatos para as eleições deste ano.

Participaram do encontro, na sede da aculdade AEMS, o professor Fabrício Moser, consultor em marketing político eleitoral e o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel e demais lideranças tucanas dos 12 municípios da Costa Leste do Estado.

O presidente do diretório estadual do PSDB, o ex-governador Reinaldo Azambuja destacou que o PSDB é o partido com maior número de prefeitos e vereadores em Mato Grosso do Sul. Dos 79 municípios do estado, 51 são administrados por prefeitos tucanos. Além disso, o partido conta ainda com 306 vereadores no estado.

“Esse encontro é para formação política e de bons programas de governo. Mostrar a importância das pesquisas para conhecimento das prioridades que o eleitor tem em cada uma das cidades que cada uma tem suas diferenças. O PSDB defende muito a diversidade. Fico feliz, pós nesse eixo de Três Lagoas já estamos com mais de 460 inscritos”, comemorou Azambuja.

O deputado federal Geraldo Resende também esteve presente no encontro do PSDB e destacou que o objetivo foi ouvir as lideranças do partido na região da costa leste do estado para traçar metas eleitorais.

“O evento foi para discutir estratégias, de como abordar o eleitor e discutir os programas de governo que devemos que devemos apresentar para a conquista das administrações municipais nessa região. Temos uma marca muito forte em Três Lagoas que é o trabalho do prefeito Ângelo Guerreiro, que foi impulsionado pelo encontro”, ressaltou Geraldo Resende.

O prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro também participou do encontro e falou como está o PSDB na cidade para as eleições deste ano, e também da importância da participação dos candidatos na palestra de "liderança e estratégias eleitorais".

“É muito importante essa preparação. E com certeza, todos os candidatos, a partir desse momento, vão saíram do evento com novo mentalidade, que vão buscar mais informações para não saírem por aí se aventurando e mentindo para a população vendendo terreno na lua, mas realmente, apresentar com muita propriedade”, explicou o prefeito Ângelo Guerreio.

O presidente da Câmara Municipal de Vereadores e pré-candidato a prefeito de Três Lagoas pelo PSDB, Cassiano Maia, ressaltou a relevância do evento e pontuou sobre a trajetória até a sua candidatura.

“Foi um grande seminário em um momento de pré-política, que o PSDB apresentou a todos os candidatos. Isso é muito importante para que o candidato tenha conteúdo, para que possa, realmente, propor conhecimento e o que o público precisa. E hoje, a gente ver que estamos no caminho certo com um plano de governo que atende a maioria das demandas da população para já vivenciamos isso a muito tempo”, destacou Cassiano Maia.

Segundo as lideranças do partido, o PSDB busca também fortalecer a participação feminina na política. A deputada estadual, Mara Caseiro, destacou que o evento trouxe conhecimento e qualificação para os pré-candidatos. “Todos que falaram tiveram muita qualidade e trouxeram qualificação para todos os nossos pré-candidatos do PSDB”, ressaltou.

