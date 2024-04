PSTU lançará candidato a prefeito em Três Lagoas

O PSTU aprovou em plenária, o nome do professor e doutor de História da UFMS, Vitor Vagner de Oliveira, pré-candidato a prefeito de Três Lagoas nas eleições deste ano. Além da disputa pela prefeitura, o partido vai lançar candidatos à vereador.

Essa é a primeira vez que o partido lançará candidato a prefeito em Três Lagoas. O PSTU na cidade tem um grupo de militantes desde 1995 e o Diretório Municipal desde 2023.

De acordo com Antônio Rodrigues Belon, presidente do Diretório Municipal do PSTU, as candidaturas do partido deverão representar a classe trabalhadora em sua diversidade racial, étnica, de gênero, geracional, assim como de defesa da moradia, trabalho e estudo.

O PSTU já iniciou as discussões para elaboração do Plano de Governo. As reuniões têm ocorrido nas periferias da cidade, e as candidaturas, segundo o diretório, devem sair desses debates, representando os anseios da classe trabalhadora no município.

Na edição passada, o JP, publicou que três médicos já lançaram suas pré-candidaturas à Prefeito de Três Lagoas. Cassiano Maia (PSDB), Paulo Verón (PL) e Ruy Costa Neto (DC). As convenções que definem oficialmente candidatos acontecem entre 20 de julho e 5 de agosto