PT de Três Lagoas não vai lançar candidato a prefeito neste ano

Apesar do nome da servidora estadual, Grazi Soares, ter sido cogitado para disputar a Prefeitura de Três Lagoas nas eleições deste ano, o PT de Três Lagoas decidiu que não vai lançar candidato a prefeito, pois vai priorizar a chapa de candidatos a vereador. O partido espera eleger, até dois representantes no Legislativo nas eleições deste ano. Em Três Lagoas, o PT está sem representante na Câmara Municipal há um bom tempo.

Interferência

Embora o PL tenha lançado candidato e já tenha declarado que não haverá interferência estadual no partido em Três Lagoas, há quem diga que o PP terá grande influência no destino do Partido Liberal no município. Isso porque a senadora Tereza Cristina, que comanda o PP em MS é muito ligada ao ex-presidente Bolsonaro, do PL. E em Três Lagoas, o PP indicará o vice do PSDB. Já existem tratativas entre as principais lideranças estaduais do PP e PSDB visando as eleições gerais de 2026.

Costuras

O presidente do PSDB em Mato Grosso do Sul, o ex-governador Reinaldo Azambuja, por exemplo, não descarta uma parceria entre PSDB e MDB, nas eleições de 2026. Para isso, muitas questões passam pelas eleições municipais deste ano. É assim que funciona a política.

Renovação

Diante da redução no número de cadeiras na Câmara Municipal de Três Lagoas e do presidente, Cassiano Maia, em disputar a prefeitura, já é certo que três vereadores não retornam ao Legislativo a partir de 2025. Além disso, há quem acredita que a renovação deve englobar mais três vereadores atuais que podem não retornar. Vamos aguardar para ver.

Secretário

Há quem diga que se o PSDB eleger o candidato a prefeito, a partir de 2025, o atual prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, que não pode ser reeleito, pode assumir a Secretaria Geral, recriada neste ano.