Quarta-feira será de céu aberto com máxima de 31°C em Três Lagoas

Quarta-feira (3), será de sol com elevação nas temperaturas, e aumento de nuvens no período da tarde, e sem previsão de chuva para Três Lagoas.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), este cenário se deve por conta de uma massa de ar frio seco, que favorece por um sistema de alta pressão.

Alerta fica para as condições da umidade relativa do ar, que volta a registrar baixos índices, variando entres 15% e 30%.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 17°C, e a máxima pode chegar aos 31°C.