Quarta-feira tem previsão de tempo instável em Três Lagoas

Nesta quarta-feira (3), em Três Lagoas, a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) aponta tempo instável, com céu ensolarado e variação de nebulosidade. Há probabilidade de pancadas de chuva isoladas.

Na região Leste do estado, as temperaturas variam. Em Três Lagoas, a mínima é de 22°C e, a máxima, atingirá os 33°C. Em Paranaíba, irá variar entre 21°C e 32°C; Aparecida do Taboado tem mínima de 22°C e máxima de 32°C; Inocência apresenta mínima de 21°C e máxima de 32°C; por fim, Água Clara tem mínima de 21°C e máxima de 33°C.