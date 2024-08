Quase 500 pessoas declararam o IRPF fora do prazo em Três Lagoas

Em Três Lagoas, quase 500 pessoas entregaram o Imposto de Renda Pessoa Física (IPRF) 2024 fora do prazo, o que gera uma série de complicações ao contribuinte. O prazo final para a entrega da declaração terminou no dia 31 de maio.

Segundo a advogada tributarista, Maiara Salgues, entregar a declaração fora do prazo gera no mínimo uma multa de R$ 165,00, o que pode ir até 20% sobre o valor do imposto. A multa vai aumentando 1% ao mês, limitado aos 20%.

“Então, quanto mais tempo o contribuinte que não entregou, demorar mais ainda para entregar a nova declaração, maior a multa vai ser. Quem vai fazer essa declaração de ofício será a própria Receita, a qual vai notificar o tributo”, explicou a advogada Maiara Salgues.

Será estipulado um prazo para o pagamento da multa e a entrega da declaração. Se o contribuinte continuar inadimplente após a notificação, o CPF será incluso no Cadin, que é um cadastro de inadimplente com dívidas ativas, e terá o débito encaminhado para protesto.

O CPF negativado gera várias dificuldades como obtenção de crédito, emissão de documentos como passaporte. Além de pessoas físicas, pessoas jurídicas também estão sujeitas à execução fiscal, que pode resultar em penhora de bens.

Veja mais na reportagem abaixo: