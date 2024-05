Quinta-feira de tempo estável e altas temperaturas em Três Lagoas

A quinta-feira (23), será de sol com algumas nuvens e não tem previsão de chuva para Três Lagoas.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), indica mudanças no tempo, com avanço de uma frente fria, o qual traz chuvas e tempestades para as regiões Sudoeste, Centro-Sul e Pantanal.

E esta frente fria avança por todo Mato Grosso do Sul a partir de sexta-feira (24), onde os termômetros devem registrar as menores temperaturas do ano.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 21°C, e a máxima pode chegar aos 32°C.