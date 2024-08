Quinteto rouba bicicleta elétrica no bairro Jardim Angélica e acaba preso

Uma bicicleta, roubada há cerca de dez dias foi recuperada pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil, nesta quinta-feira (15), e devolvida à vítima, após a Polícia Civil identificar os suspeitos que teriam cometido o roubo. O caso ocorreu no bairro Jardim Angélica, em Três Lagoas.

Após a Polícia Civil receber a denúncia sobre o roubo, em que a vítima informou ter sido dominada por cinco criminosos que teriam descido de um carro, abordado ela, anunciado o assalto e roubado a bicicleta elétrica dela, o caso começou a ser investigado. Ela ainda relatou que os homens a coagiram, afirmando serem integrantes de uma facção criminosa.

Nesta semana, um adolescente foi identificado como um dos suspeitos de participar do crime. O mesmo foi encontrado pelos investigadores e levado para a Delegacia do SIG, onde, na companhia de um responsável, prestou esclarecimentos e confessou participação no crime. Ele e os comparsas teriam roubado a bicicleta da vítima e posteriormente vendido. Os nomes dos comparsas foram divulgados pelo jovem aos policiais, confirmando as identidades suspeitas.

Uma equipe do SIG foi até a residência de uma mulher, apontada pelo adolescente como responsável por comprar a bicicleta roubada, mas a suspeita não foi encontrada no imóvel, onde estava apenas a bicicleta. O produto teve a numeração de quadro checada e confirmada como sendo o veículo roubado, e o mesmo foi levado para a delegacia.

A mulher responderá pelo crime de receptação dolosa, e o quinteto foi identificado e autuado, com quatro maiores de idade pelo crime de roubo qualificado e o menor pelo ato infracional análogo ao crime de roubo qualificado.