Radares são instalados, mas não há data para ativação dos equipamentos

Os novos radares fixados em diversas ruas e avenidas de Três Lagoas ainda estão em fase de testes, mas sem previsão de funcionamento. Desde o mês de maio, placas foram fixadas nos pontos, reduzindo o limite de velocidade máxima em até 20 km/h, o que tem deixado muitos motoristas na dúvida. “Percorro diariamente diversos trechos que têm os radares e, como não sei se está funcionando ou não, na dúvida, prefiro obedecer a sinalização”, disse um dos condutores.

De acordo com o Departamento Municipal de Trânsito (Deptran, nove radares foram instalados em vias com maior número de infrações no trânsito. Trechos com velocidade de 60 km/h, tiveram a velocidade reduzida para 40km/h em toda a extensão, como as avenidas Capitão Olyntho Manicini e Rosário Congro. Empresas terceirizadas realizaram a instalação dos equipamentos, que aguardam agora a aferição do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) para começarem a operar.

Ao Jornal do Povo, Márcio André Yamaura, que é chefe do setor de Fiscalização da Agência Estadual de Metrologia (AEM-MS), unidade estadual do Inmetro, frisou que os equipamentos precisam ser testados e certificados. Só depois disso podem começar a multar quem ultrapassar o limite de velocidade. “Apesar de estarem instalados, os radares aguardam a ligação da energia elétrica.

Posteriormente a isso, as empresas contratadas deverão fazer uma solicitação formal ao Inmetro para as verificações. Nós vamos fazer o cadastro desses equipamentos no sistema e emissão das guias da União. Como ainda não recebemos nenhuma solicitação formal, não há como estimar a data de verificação dos equipamentos”, explicou.

A expectativa para os condutores é que após o funcionamento dos radares, o trânsito fique mais seguro no perímetro urbano. No primeiro semestre deste ano, foram registrados mais de 740 acidentes de trânsito com seis mortes. Além de radares, o Departamento Municipal instalou novos semáforos em pontos estratégicos. “Quando a cidade é bem sinalizada e tem fiscalização, os acidentes tendem a diminuir”, disse o diretor de Trânsito, Flávio Thomé.