Reforma do balneário e duplicação da avenida de acesso são iniciadas

As obras de reforma do Balneário Público Municipal Miguel Jorge Tabox, localizado às margens do rio Sucuriú, em Três Lagoas, já estão em andamento. Com um orçamento de R$ 1,9 milhão, o projeto tem previsão de ser executado em 180 dias e será dividido em três etapas. A primeira fase consiste na reforma dos quiosques, que não estarão funcionando durante o período, mas a área de banho e demais dependências do balneário continuarão acessíveis gratuitamente à população.

O projeto prevê ainda a pavimentação de caminhos e acessos que ligam os equipamentos de lazer, como quadras, playground, praças, a margem do rio e um píer para embarcações. Além disso, serão instalados equipamentos aquáticos, melhorias na iluminação e paisagismo para proporcionar sombreamento na área.

Uma das principais intervenções será a construção de um píer sobre o rio Sucuriú, com piso de madeira e estrutura de concreto armado. O projeto também inclui a construção de duas quadras oficiais de vôlei de areia na área de praia, com o objetivo de sediar competições estaduais no local.

Ampliação da avenida

Além das reformas no balneário, a prefeitura deu início à duplicação de um novo trecho da avenida Jamil Jorge Salomão, principal via de acesso ao balneário. Em 2022, a primeira etapa da duplicação foi concluída e, agora, o novo trecho em obras vai da rotatória após o shopping até a rotatória do condomínio Village do Lago.

O objetivo é melhorar a trafegabilidade na região, especialmente durante grandes eventos no balneário, quando o fluxo de veículos aumenta consideravelmente, gerando congestionamentos. Devido à quantidade de empreendimentos imobiliários e de lazer na região, além de um grande centro de eventos que a prefeitura vai construir nas proximidades do balneário, a tendência é aumentar ainda mais esse fluxo .