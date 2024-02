Reforma na Escola Municipal Irmã Scheilla deve ser entregue no mês de março

Na maioria das unidades da Rede Municipal de Ensino (Reme), as aulas retornaram no dia 15 de fevereiro, exceto na Escola Municipal Irmã Scheilla, no bairro Interlagos, em Três Lagoas. Devido a transtornos que afetaram a estrutura do local, medidas temporárias foram adotadas para conter danos.

No início do mês, uma forte chuva danificou parte do prédio da unidade, afetando oito das 16 salas de aula, além de outros espaços. De acordo com a Secretária Municipal de Educação e Cultura, Angela Brito, as reformas na escola já estão em andamento. Até o momento, foram realizados reforços na estrutura, reparos no forro e na parte elétrica, substituição completa do telhado e, apesar de não ter sido danificada, a caixa d'água foi substituída preventivamente. A cozinha irá passar por reformas, e todas as salas serão pintadas. Itens como mesas, cadeiras, armários e televisores não foram danificados.

Apesar das obras terem iniciado logo após os danos causados pela chuva, elas ainda não foram concluídas antes da volta às aulas. Por isso, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) precisou implementar um modelo de revezamento de turmas, cujo cronograma foi entregue aos pais e responsáveis. Algumas turmas participarão de aulas presenciais enquanto outras realizarão atividades em casa, orientadas pelos professores.

Para os alunos que não conseguirem acompanhar o calendário, será oferecido reforço escolar no período contraturno, quando as atividades na escola estiverem normalizadas. A previsão é de que as obras finalizem até o dia 19 de março, mas há possibilidade de atraso devido ao período de chuva no munícipio.

A secretaria está adotando todas as medidas de segurança para garantir que as crianças não ultrapassem o perímetro das obras. As refeições estão sendo consumidas dentro das salas de aula, enquanto o recreio ocorre normalmente. Vale ressaltar que o prédio onde está localizada a Escola Irmã Scheilla é alugado, pertencente ao Instituto de Longa Permanência Eurípedes Barsanulpho, localizado ao lado.

No entanto, a secretaria está estudando a possibilidade de adquirir um local próprio da prefeitura para transferir a unidade. Atualmente, a Escola Municipal Irmã Scheilla atende uma média de 750 alunos, desde o ensino básico até o fundamental.

