Rodovia BR-158 tem lentidão após carreta com eucalipto tombar próximo à rotatória com a BR-262

Na manhã desta segunda-feira (12), um tombamento envolvendo uma carreta tri-trem carregada de eucalipto, causou lentidão no tráfego da rodovia BR-158, na saída para Brasilândia, em Três Lagoas.

O incidente ocorreu nas primeiras horas do domingo (11), quando o veículo, com cerca de 25 metros de comprimento, saiu da pista e tombou. Transportando toras de eucalipto destinadas a Lençóis Paulista (SP), a carreta virou à direita da pista, espalhando sua carga na vegetação às margens da rodovia.

O motorista, que seguia de Brasilândia para Três Lagoas, não sofreu ferimentos. As causas do tombamento não foram divulgadas. Após 24 horas, uma equipe composta por uma grua, uma carreta e técnicos da empresa proprietária do caminhão compareceu ao local para remover a carga e o veículo.

Durante o processo de remoção das toras de madeira e do caminhão, as equipes trabalharam para desobstruir a via, resultando em lentidão no trânsito. Os usuários da rodovia precisaram esperar enquanto aguardavam a conclusão da operação de remoção.